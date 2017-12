Chelsea und Liverpool schlossen Jahr mit Heimsiegen ab

Meister Chelsea und Liverpool haben in der englischen Fußball-Premier-League zum Jahresabschluss ihren Platz in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter Manchester City gefestigt. Chelsea deklassierte Stoke City mit 5:0 und übernahm vor dem Abendspiel von Manchester United Rang zwei. Liverpool setzte sich dank Mohamed Salah gegen Leicester City mit 2:1 durch und geht als Vierter ins neue Jahr.

Die Gäste aus Leicester, für die Christian Fuchs durchspielte und Aleksandar Dragovic nur auf der Bank saß, gingen durch Jamie Vardy (3.) früh in Führung. Doch in der zweiten Hälfte gelang Salah erst der verdiente Ausgleich (52.) und dann das Siegtor (76.) für die Reds. Mit 17 Saisontreffern liegt der Ägypter damit in der Torschützenliste auf Rang zwei hinter Tottenham-Torjäger Harry Kane (18).

Chelsea machte mit Stoke kurzen Prozess und entschied die Partie durch Tore von Antonio Rüdiger (3.), Danny Drinkwater (9.) und Pedro (23.) früh. Stoke war allerdings stark ersatzgeschwächt. Den "Potters" fehlten fünf Verteidiger, neben dem Oberösterreicher Kevin Wimmer spielten daher zwei Teenager in der Abwehrkette.

Auch für die weiteren Österreich-Legionäre in der Premier League gab es keinen erfolgreichen Jahresabschluss. Sebastian Prödl wurde bei der 1:2-Heimniederlage von Watford gegen das bisherige Schlusslicht Swansea City in der 64. Minute eingewechselt. Markus Suttner war beim 0:0 von Brighton and Hove Albion bei Newcastle United nicht im Kader.

