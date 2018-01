"Der Trainer Rose denkt jetzt einmal nach"

Im Gespräch mit den SN verriet Salzburg-Coach Marco Rose, warum er positiv gestimmt ist.

Mit einem guten Gefühl geht Fußballmeister Red Bull Salzburg in die am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Admira beginnende Frühjahrssaison. Warum das so ist, erklärte Marco Rose im Gespräch mit den "Salzburger Nachrichten".

Beim 3:1 im Test gegen Ried am vergangenen Samstag kamen die Salzburger aber erst richtig in Schwung, als der Meister auf das bewährte 4-4-2-System mit einer Raute im Mittelfeld umstellte. "Dieses System ist in unseren Köpfen, das beherrschen wir. Aber ich habe auch zuvor gesehen, dass wir mit einer Dreierkette in der Abwehr und drei Angreifern Akzente setzen können. Es ist wichtig, dass wir im Frühjahr auch flexibel auftreten können", erklärte Rose. Der Deutsche weiß aber auch, dass sein gutes Gefühl im Ernstfall wenig zählt. "Es ist aber für die Moral und die Stimmung im Team gut, wenn man bewiesen hat, dass die Form stimmt."

Angetrieben von einem sehr starken Xaver Schlager und einem spielfreudigen Routinier Christoph Leitgeb ließen sich die Bullen gegen Ried auch vom Rückstand nicht aus der Fassung bringen. Vor allem die sehenswert herausgespielten Treffer beeindruckten. "Klar freut es einen Trainer, wenn er sieht, dass seine Truppe spielfreudig agiert und auch in einem Test den Kampf annimmt", betonte Rose, der überzeugt ist, dass er viele Alternativen haben wird. Eine davon könnte Christoph Leitgeb sein. Der 32-Jährige überstand die Vorbereitung ohne Verletzung und wirkt agil wie in seinen besten Zeiten. "Christoph präsentierte sich gut", sagte Rose vielsagend. Wie auch Schlager, der gegen Ried als Torschütze und Ideengeber Pluspunkte sammelte. Er habe auf vielen Positionen schon die Qual der Wahl, wer gegen die Admira in der Startelf stehe. "Der Trainer denkt jetzt nach", sagte Rose, der vor der nicht einfachen Aufgabe steht, die beste Mischung zu finden. Aber Rose bewies schon in der Vergangenheit, dass er meist die richtigen Entscheidungen trifft.

Einer, der nicht um seinen Platz zittern muss, ist André Ramalho, der im Abwehrzentrum den abgewanderten Paulo Miranda als Chef ersetzt. "Er spielt, als wäre er immer schon hier gewesen", betonte auch Rose. Aber wer verteidigt neben dem Heimkehrer? Duje Ćaleta-Car und Marin Pongracic fehlten gegen Ried verletzungsbedingt. Jérôme Onguéné rückt plötzlich ins Rampenlicht. "Er hat sich sowohl in der Defensive als auch in der Spieleröffnung klar verbessert", sieht Rose kein Problem.

FC Red Bull Salzburg - SV Guntamatic Ried 3:1 (0:1). Tore: Schlager (51.), Haidara (54.), Szoboszlai (67.) bzw. Wießmeier (12.)