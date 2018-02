Dortmunder Fans im Boykott-Dilemma

Viele Anhänger der Borussia wollen dem Auswärtsspiel in der Europa League bei Red Bull Salzburg fernbleiben. Nicht die einzige Protestaktion der nächsten Tage.

Die zuletzt recht überschaubar gewordene Gruppe von Dauerkartenbesitzern bei Red Bull Salzburg wird für ihre Treue nun belohnt. Denn beim Verkaufsstart für den Europa-League-Hit gegen Borussia Dortmund am Dienstag (9 Uhr) genießen die Abonnenten Vorrang. Alle übrigen Interessierten, die jetzt ihre Liebe zu den Bullen (wieder) entdecken, müssen sich vorerst gedulden. Über die weiteren Verkaufsphasen wird der Club heute, Montag, informieren.

Apropos Liebe: Die "Echte Liebe", die Dortmund-Fans laut offiziellem PR-Slogan für den BVB empfinden, hat ihre Grenzen. In Stadien von Clubs des Red-Bull-Imperiums setzen viele Hardcore-Fans keinen Fuß. Und so stehen für sie schwere Zeiten bevor: Die Generalprobe für das Hinspiel gegen Red Bull Salzburg steigt nämlich am kommenden Samstag just bei RB Leipzig.

Auch wenn ein Teil der organisierten Fanszene die Reise nach Salzburg verweigert, werden die 3000 Tickets für den Gästesektor jedoch rasch ihre Abnehmer finden. Allein die zahlreichen BVB-Fans in Österreich freuen sich, zu einer kleinen Version der "Gelben Wand" beizutragen.

Diese Wand wird beim Bundesliga-Match gegen Augsburg (Montag, 20.30 Uhr) große Lücken aufweisen. Denn auch der ungeliebte Montag-Termin regt die Anhänger auf. Peter Stöger betonte nach der langen Rückreise vom Donnerstag-Spiel in Bergamo: "Ich bin froh, nicht schon am Sonntag spielen zu müssen." 350 BVB-Fanclubs rufen zum Boykott auf. Der Fußball verliere einen entscheidenden Teil seiner Faszination, "wenn die Verbände und Vereine weiterhin alles dem finanziellen Profit" unterordneten, hieß es in einer Mitteilung des Fan-Bündnis Südtribüne. Wie kommentierte ein Dortmund-Fan auf Facebook süffisant? "Mehr Boykotte als Spiele in den nächsten Wochen..."