Die zweite Mannschaft des FK Austria Wien wird mit dem Namen Young Violets Austria Wien in der neuen 2. Fußball-Liga an den Start gehen. Das verlautete der Club am Montag. Die Partien des Aufsteigers aus der Regionalliga Ost werden wie jene des Bundesliga-Teams in der renovierten Generali-Arena über die Bühne gehen. Bundesliga-Abonnenten haben bei den Young-Violets-Heimspielen freien Eintritt.

