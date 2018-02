Erste-Liga-Partie FAC gegen Wattens musste abgesagt werden

Das Erste-Liga-Spiel zwischen dem FAC und der WSG Wattens am Freitag ist abgesagt worden. Wie die Floridsdorfer am Mittwoch bekannt gaben, ist der Rasen am heimischen FAC-Platz nach den hohen Minusgraden der vergangene Tage derzeit nicht bespielbar. Dies habe eine Begutachtung durch die Fußball-Bundesliga ergeben. Ein Ersatztermin für die Partie der 22. Runde ist noch offen.

Wattens wird damit auch in der zweiten Frühjahresrunde der zweithöchsten Spielklasse nicht im Einsatz sein. Das tiefwinterliche Wetter hatte vergangene Woche zur Verschiebung des Heimspiels der Tiroler gegen Kapfenberg auf 12. März geführt. (APA)