Das am Montag zum zweiten Mal abgesagte Erste-Liga-Spiel zwischen dem FAC und der WSG Wattens soll nun am 10. April (18.30 Uhr) nachgetragen werden. Dies gab die Fußball-Bundesliga in Abstimmung mit den beiden Clubs und den TV-Partnern am Dienstag bekannt. Die Austragung der ursprünglich für vergangenen Freitag anvisierten Partie war wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht möglich.

(APA)