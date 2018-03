FC Liefering holt Remis gegen Ried

Der FC Liefering rang dem SV Ried im Spitzenspiel der Ersten Liga am Samstag ein 1:1-Remis ab. Die Innviertler rangieren damit nur noch auf Tabellenplatz zwei.

Wacker Innsbruck übernahm mit dem 2:1-Sieg gegen Lustenau vom Freitag die Spitze. Ried durfte wegen des Cup-Einsatzes am Mittwoch bei Rapid einen Tag später antreten, konnte in Grödig gegen Liefering aber nur ein 1:1 holen. Die Salzburger Jungbullen rangieren weiter auf Rang vier.

Der FC Liefering machte vor der Pause ganz klar das Spiel, aber die Rieder gingen in Führung. Nach einem Eckball von Mauel Kerhe stieg Peter Haring am höchsten und traf zur Führung für die Gäste (17.). Zuvor hatten für Liefering bereits Romano Schmid mit einem Volleyschuss (9.) und Sekou Koita völlig freistehend (10.) gute Möglichkeiten ausgelassen.

Seifedin Chabbi hätte kurz nach der Führung sogar erhöhen können, stand aber bei einem Konter knapp im Abseits. Kurz danach trafen aber die Gastgeber. Nach Idealvorlage von Debütant Jungmin Kim war Sekou Koita mit seinem ersten Tor für den FC Liefering zum 1:1 ab (26.). Der Malier blieb der gefährlichste Angreifer, bei einem Solo von ihm war aber Torhüter Thomas Gebauer auf dem Posten (40.).

Nach der Pause war Ried die aktivere Mannschaft, vorerst musste aber Gebauer einen Schuss von Andy Niangbo aus der Ecke fischen (54.). Dann aber waren die Lieferinger im Glück, als Ried in einer Minute zwei Mal Aluminium traf. Erst zog der eingewechselte Thomas Fröschl volley von der Strafraumgrenze ab und ließ das Lattenkreuz erzittern (69.), dann landete ein Seitfallzieher von Julian Wießmeier an der rechten Stange (70.). In der 86. Minute hatte Balakiyem Takougnadi den Matchball auf dem Fuß, aber Coronel parierte sehenswert.

FC Liefering - SV Ried 1:1 (1:1)

Tore: Koita (26.); Haring (17.).

Liefering spielte mit: Coronel; Gazibegovic, L. Meisl, Dembélé, Mensah; Kim (71. Camara), Gorzel, Schmid, Szoboszlai; Niangbo (90.+2 Aganovic), Koita (77. Meister).

Grödig, 582, SR Heiß.

(SN)