FC Liefering: Jede Woche ein "Klassentreffen"

Die Jungbullen treffen auf den FAC. Bei den Wienern sind drei ehemalige Schützlinge der Red-Bull-Akademie engagiert - die Qualität der Salzburger Ausbildung wird aber auch bei allen übrigen Erste-Liga-Clubs geschätzt.

Wenn es einen Lieblingsgegner für den FC Liefering gibt, dann ist der FAC. Die Floridsdorfer konnten in bislang 14 Versuchen noch nie ein Erste-Liga-Spiel gegen die Jungbullen gewinnen. Am Freitag (Grödig, 18.30) wollen die Lieferinger diese Serie fortsetzen, wie Teamchef Gerhard Struber bekräftigt: "Wir wissen, wo wir stehen und was wir abzurufen in der Lage sind. Das möchten wir auch gegen die Wiener am Platz zeigen und mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Top 3 machen."

Verhindern könnte das ein Ex-Bullen-Trio beim FAC: Daniel Raischl gehörte noch im Herbst 2016 zur Youth-League-Truppe von Marco Rose, Robert Völkl schnupperte einst sogar beim legendären 3:0 gegen Bayern München ins Profiteam. Und der Pongauer Stefan Bergmeister spielte in der Akademie mit Conny Laimer und Valentino Lazaro zusammen. Solche "Klassentreffen" mit Ex-Schützlingen gibt es jede Woche: Sämtliche Erste-Liga-Clubs vertrauen auf Salzburger Ausbildungsqualität. In Summe sind bei den Liefering-Konkurrenten nicht weniger als 25 Absolventen der Lieferinger Akademie aktiv.

(SN)