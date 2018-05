Innsbrucks Dedic bester Erste-Liga-Spieler der Saison

Meister und Aufsteiger Wacker Innsbruck hat auch bei der Wahl der besten Akteure der am Freitag zu Ende gehenden Saison in der Fußball-Erste-Liga abgeräumt. Zum besten Spieler wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern der Clubs Wacker-Stürmer Zlatko Dedic gewählt. Die Auszeichnung als bester Torhüter geht an seinen Teamkollegen Christopher Knett, gab die Bundesliga Freitagmittag bekannt.

SN/APA (AFP)/KARIM JAAFAR Stürmer Zlatko Dedic erhält dieses Jahr die Ehre