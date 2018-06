Thomas Weissenböck bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der SV Ried. Das beschlossen die Innviertler, die den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatten, am Mittwoch im Rahmen einer Präsidiumssitzung. Über die genaue Dauer des Vertrags für Weissenböck wurden keine Angaben gemacht. Der 46-Jährige hatte im April die Nachfolge von Lassaad Chabbi angetreten.

(APA)