Fußball-Erste-Liga-Club WSG Wattens hat bereits den dritten Leihspieler aus dem Nachwuchs von Juventus verpflichtet. Die Tiroler holten den aus Guinea stammenden Mittelfeldspieler Oumar Toure bis Saisonende mit Option auf Verlängerung. Der 19-Jährige war im Herbst für die Turiner in der Youth League im Einsatz und nahm außerdem an der U20-WM 2017 in Südkorea teil.

Zuvor waren schon Stefano Pellizzari und Roger Tamba M'Pinda vom Juventus-Nachwuchs zu den Wattenern gestoßen. (APA)