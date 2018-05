Wr. Neustadt kam im Aufstiegsrennen nur zu 1:1 in Wattens

Der SC Wiener Neustadt hat im Aufstiegskampf der Fußball-Erste-Liga nicht entscheidend vorlegen können. Die Niederösterreicher kamen am Freitag in der 34. Runde bei der WSG Wattens über ein 1:1 nicht hinaus und zogen mit 58 Punkten vorerst nur an der SV Ried (57) vorbei auf Rang drei. Die Innviertler trafen im Abendschlager noch auf den für 2018/19 lizenzlosen Zweiten TSV Hartberg (59).

Meister FC Wacker Innsbruck gab nach den Titelfeierlichkeiten vergangene Woche einen Sieg in Grödig gegen den FC Liefering in der Schlussphase aus der Hand, musste sich mit einem 2:2 begnügen. Ein neuer Club-Punkterekord in der zweithöchsten Spielklasse konnte deshalb noch nicht fixiert werden, die Bestmarke steht bei 72 Punkten, die Tiroler haben 71 Zähler gesammelt. Der SC Austria Lustenau gewann 2:0 beim FC Blau-Weiß Linz. Der Kapfenberger SV spielte gegen den FAC 3:3.

Wiener Neustadt war im Aufstiegskampf zum Siegen gezwungen, konnte sich vor der Pause aber keine Chancen herausspielen. Die Nullnummer zur Pause war die logische Folge. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. Nach Flanke von Mario Ebenhofer konnte Hamdi Salihi unbedrängt für die Gäste einköpfeln (56.). Mit seinem 22. Saisontor übernahm der Albaner die alleinige Führung in der Schützenliste. Alleine fünf davon erzielte er gegen Wattens, in jedem Saisonduell traf er zumindest einmal.

Für einen Sieg reichte das nicht, da Lukas Katnik den Ball nach Jurdik-Vorarbeit zur Freude der Tiroler Fans im Gernot Langes Stadion unter die Latte knallte (71.) und Wiener Neustadts Ebenhofer nur die Latte traf (81.). Damit gingen Serien für beide Teams weiter. Wiener Neustadt blieb auch im vierten direkten Saisonduell unbesiegt, und Wattens hat schon sechs Spiele nacheinander vor eigenem Publikum nicht verloren.

Die Innsbrucker taten sich in der ersten Hälfte in Grödig schwer und gerieten zurecht in Rückstand. Dogbole Niangbo (36.) traf zum ersten Mal im "Jungbullen-Dress". Da der Stürmer von der Elfenbeinküste eine Topmöglichkeit auf den Doppelpack ausließ (42.), blieben die Gäste im Spiel und kamen überraschend noch vor der Pause zurück. Nach Kerschbaum-Lochpass zeigte Zlatko Dedic aus zwölf Metern einmal mehr seine Torjägerqualitäten (45.). Es war Saisontor Nummer 19 für den Slowenen.

Das Selbstvertrauen war bei den Tirolern wieder da, sie hatten nach der Pause lange Zeit mehr vom Spiel und kamen deshalb nicht unverdient zum 1:2. Martin Harrer wurde nicht konsequent genug attackiert und schloss präzise ins Eck ab (62.). Im Finish drängten die Lieferinger auf den Ausgleich und wurden durch einen Treffer von Mahamadou Dembele (89.) noch belohnt. Sie sind jetzt schon 16 Heimpartien unbesiegt.

Lustenau war in Linz die bessere Mannschaft und ging zurecht als Sieger vom Platz. Tore von Paulo Victor (33.) und Marco Krainz (80.) gaben den Ausschlag. Lustenau blieb damit gegen Blau-Weiß diese Saison unbesiegt und feierte dabei gleich drei Siege. Rang sechs haben die Vorarlberger so gut wie sicher.

Keinen Sieger gab es im Franz Fekete Stadion, da FAC-Tormann Martin Fraisl in der 93. Minute nach einem Corner per Kopf den Wienern einen Punktgewinn, zugleich den ersten gegen den KSV 2017/18, sicherte. Zuvor hatten Philipp Plank (17.), Manuel Haas (48.) und Daniel Racic (65.) sowie Adolphe Belem (11.) und Edrisa Lubega (88.) getroffen.

Der Kapfenberger SV hat sich unmittelbar nach dem 3:3-Remis gegen den FAC von Trainer Stefan Rapp getrennt. "Es gibt zwei Versionen. Wegen dem Interview vor dem Spiel und weil ich einen Spieler nicht aufgestellt habe. Ich bin überrascht, hätte es gerne mit Anstand beendet", sagte der 46-Jährige im Sky-Interview. Rapp hatte vor der Partie erläutert, warum er seinen Vertrag nicht verlängern wird.

"Er hat dabei klar gesagt, dass er nicht mehr mit uns zusammenarbeiten will", verlautete Präsident Erwin Fuchs. Deshalb habe man den Entschluss gefasst, die Trainer-Ära vorzeitig zu beenden. Bis Saisonende wird Assistenztrainer Karl Heinz Kubesch die Mannschaft coachen.

Ein Nachfolger soll bereits nächste Woche feststehen und könnte Kurt Russ heißen. "Er ist unser Wunschkandidat, ich hoffe, dass es gelingt", sagte Präsident Erwin Fuchs im Sky-Interview. Russ ist aktuell Co-Trainer beim SV Mattersburg.

