20 Festnahmen in London nach EM-Halbfinalsieg über Dänemark

Bei Feiern zum Finaleinzug der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat die Londoner Polizei 20 Menschen festgenommen. Dabei habe es sich unter anderem um Körperverletzung, Störung der öffentlichen Ordnung sowie Angriffe auf Polizisten gehandelt, teilte die Behörde in der Nacht auf Donnerstag mit. England hatte das Spiel im Londoner Wembley-Stadion am Mittwoch mit 2:1 n.V. gegen Dänemark gewonnen und trifft am Sonntag an selber Stelle auf Italien.

SN/APA/POOL/PAUL ELLIS Ausnahmestimmung im Wembley nach Englands Finaleinzug