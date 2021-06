3:0 gegen Nordmazedonien - Niederlande siegen zum 3. Mal

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die Österreich-Gruppe-C mit dem Punktemaximum gewonnen. Die "Oranjes" feierten am Montagabend im abschließenden Gruppenspiel in Amsterdam gegen Nordmazedonien dank Toren von Memphis Depay (24.) und Georginio Wijnaldum (51., 58.) einen 3:0-Erfolg. Als Gruppenerster war die Truppe von Coach Frank de Boer schon zuvor festgestanden, sie bekommt es im Achtelfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in Budapest mit einem Gruppendritten zu tun.

SN/APA/POOL/KENZO TRIBOUILLARD Memphis Depay hatte leichtes Spiel mit Nordmazedoniens Abwehr