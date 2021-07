9:0 Siege in K.o.-Runde: Weiße Trikots bisher unschlagbar

Wer Weiß trägt, scheint unschlagbar zu sein. Weiße Trikots sind in der K.o.-Runde dieser Fußball-EM bisher der Glücksbringer. Neunmal trat ein Team in den zwölf Spielen des Achtel- und Viertelfinales bisher mit weißen Leiberln an, alle neun gewannen. Dagegen hatten es Mannschaften mit roten Trikots schwer. Von sechs gewann nur eine: Belgien gegen Portugal, deren Trikots zwar sehr hell waren, aber hellgrün und nicht weiß.

SN/APA/POOL/ETTORE FERRARI Englands Kane siegt sich ganz in Wei§ durch die EM