"Achtung vor Österreich" - Italien zeigt Respekt

Italienische Medien warnen vor Österreich als Gegner der Azzurri im Achtelfinale der Fußball-EM am Samstag (21.00 Uhr MESZ) im Londoner Wembley-Stadion. Die Sportgazetten zeigten Respekt vor dem Team von Franco Foda. "Achtung vor Österreich! Foda stichelt Mancini und zeigt sich siegesbewusst", kommentierte die Sporttageszeitung "Tuttosport" am Dienstag.

"Alaba, Arnautovic und Sabitzer sind die Spieler, die Italiens Trainer Roberto Mancini in Hinblick auf das Duell in London genau beobachten muss. Dasselbe gilt für den jungen Baumgartner", kommentierte die "Gazzetta dello Sport". "Österreich liegt zwar unter Italiens Niveau, ist aber sehr motiviert. Seine Spieler beeindrucken mit einem starken Pressing, das die Ukrainer über Bord geworfen hat. Arnautovic ist ein gefährlicher Spieler, der wie ein Irrer kämpft, mit Chiellini und Bastoni dürften wir ihn jedoch nicht zu fürchten haben. Interessanter ist Baumgartner, der nicht nur das Tor des Erfolgs geschossen hat, sondern sich auch als Verteidiger engagiert hat und als bester unter den Stoppern glänzt, nach Vorbild des Kroaten Mandzukic", so die "Gazzetta dello Sport".

"Corriere dello Sport" schrieb: "Angesichts des Spiels in Bukarest würden wir tausendmal lieber gegen die Ukraine spielen. Doch in London treten wir gegen Österreich an, eine Mannschaft, die zwei Gesichter zeigt. Ist das wahre Österreich das Team, das viel gegen Nordmazedonien riskiert und gegen die Niederlande kaum etwas geleistet hat, oder die Mannschaft, die das Match gegen die Ukraine vollkommen beherrscht hat?"

In der Tageszeitung "Corriere della Sera" hieß es: "Angesichts der Dynamik des Trios Baumgartner-Sabitzer-Laimer, das die ukrainische Abwehr vernichtet und viele Torgelegenheiten aufgebaut hat, ist Österreich als italienischer Gegner im Achtelfinale viel gefährlicher als die Ukraine. Italien darf zwar keine Angst vor Österreich haben, darf es jedoch zugleich auch nicht unterschätzen."

"La Stampa" betrachtet Österreich als "rote Gefahr für Italien. Die Österreicher sind in ihrer Fußball-Geschichte noch nie so weit gekommen. Italien - Österreich war bisher nie ein banales Duell und es wird es auch nicht am Samstag sein, wenn man bedenkt, dass Fodas Truppe problemlos die Ukraine versenkt hat", analysierte das Turiner Blatt.

"Der Zusammenbruch der Ukraine schenkt uns das Duell gegen Österreich, eine praktische und robuste Mannschaft. Viel Energie, wenig Genie. Das Gerüst besteht aus Bundesligisten, die den heutigen Fußball gut kennen", so die römische Tageszeitung "La Repubblica".

Italiens Tormann-Legende Dino Zoff, WM-Sieger 1982 in Spanien, bewertete die Leistungen der österreichischen Nationalelf als positiv, ist jedoch der Ansicht, dass die "Azzurri" das Match gewinnen werden. "Ich bin der Meinung, dass wir die Österreicher besiegen uns ins Viertelfinale ziehen werden", sagte Zoff.