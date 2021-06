Auch Schweden holt Spieler in "Reserveblase"

Nach zwei nachgewiesenen Corona-Fällen im EM-Kader beruft auch Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson sechs Spieler in eine Art Parallelkader. Die sechs Profis sollten eine "Reserveblase" bilden und im Vorbereitungslager in Göteborg völlig isoliert von allen anderen sein und trainieren, sagte Andersson am Donnerstag bei einem Pressetermin. Dazu zählten Isaac Kiese Thelin, Jesper Karlsson, Joakim Nilsson, Jacob Rinne, Mattias Johansson und Niclas Hult.

SN/APA/TT NEWS AGENCY/ERIK SIMANDER Auch Schwedens Andersson plagt sich mit Corona-Sorgen