Auftaktschwache Polen gegen Slowakei um guten Start

Polen kämpft am Montag (18.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in St. Petersburg gegen die Slowakei um einen guten Start in die Fußball-EM. Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. haben aber keine guten Erinnerungen an Auftaktspiele bei großen Turnieren. Seit 2002 gab es in sechs Anläufen gleich fünfmal keinen Sieg. Die größere Erfahrung bei Endrunden spricht aber für die Polen. Die Partie hat große Bedeutung, warten doch in Gruppe E auch noch Turniermitfavorit Spanien und Schweden.

SN/APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI Auf Robert Lewandowski ruhen die polnischen Hoffnungen