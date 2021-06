Aus für Niederländer Luuk de Jong wegen Knieverletzung

Für den niederländischen Stürmer Luuk de Jong ist die Fußball-EM wegen einer Knieverletzung frühzeitig vorbei. Er müsse das Trainingscamp in Zeist notgedrungen verlassen, teilte der niederländische Verband am Mittwoch mit. Der Angreifer vom FC Sevilla habe sich im Training am Dienstag eine Innenbandverletzung zugezogen, die weitere Einsätze unmöglich mache.

SN/APA/POOL/PETER DEJONG Für Luuk de Jong ist die EM vorbei/Archivbild