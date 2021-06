Aus für Niederländer Van de Beek - Kein Ersatz nominiert

Österreich-Gegner Niederlande muss bei der Fußball-EM auf Donny van de Beek verzichten. Der Mittelfeldspieler von Manchester United fällt wegen einer Verletzung aus, wie der Verband am Dienstag mitteilte. Bondscoach Frank de Boer wird keinen Ersatz für den 24-Jährigen berufen. Damit gehen die Niederländer nur mit 25 Spielern in die Europameisterschaft bzw. in das Spiel gegen Rot-Weiß-Rot am 17. Juni. Um welche Art von Verletzung es sich handelt, machte der KNVB nicht bekannt.

SN/APA (AFP)/DEAN MOUHTAROPOULOS Donny van de Beek fällt bei Österreich-Gegner Niederlande aus