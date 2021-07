Ausnahmezustand in London rund um das EM-Finale

Viele feierten friedlich, aber einige wenige benahmen sich daneben: Vor dem EM-Finale in London haben zahlreiche Fußballfans versucht, ins Wembley-Stadion zu stürmen und das auch teilweise geschafft. In Videos waren hässliche Szenen zu sehen, die Schlägereien an den Eingängen zum Stadion zeigten. In der Innenstadt der britischen Metropole herrschte in den Stunden vor dem Spiel der "Three Lions" gegen Italien teilweise Ausnahmezustand.

SN/APA/POOL/JOHN SIBLEY Ordner weisen Fans ohne Ticket freundlich den Weg nach drau§en