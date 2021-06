Belgiens Castagne abgereist - Operation am Dienstag

Belgiens verletzter Außenbahnspieler Timothy Castagne hat das Trainingscamp des EM-Mitfavoriten verlassen und soll sich fortan ganz auf seine Regeneration konzentrieren. Castagne, der sich im Vorrundenspiel gegen Russland (3:0) am Samstagabend einen doppelten Augenhöhlenbruch zugezogen hatte, wurde von seiner Freundin in Tubize nahe Brüssel abgeholt und soll nun am Dienstag in Antwerpen operiert werden.

SN/APA/BELGA/BRUNO FAHY Belgiens Teamspieler Timothy Castagne/Archivbild