Belgiens Goldene Generation nach EM-Out ramponiert

Noch Freitagnacht nach dem frustrierenden EM-Aus gegen Italien zerstreute sich Belgiens Goldene Generation. Die "Roten Teufel" bestiegen nach dem enttäuschenden Verpassen des Halbfinales in München den Flieger nach Charleroi, steuerten ein letztes Mal ihr Stammquartier in Tubize an und verschwanden danach in ihren Limousinen.

SN/APA/POOL/JOSE MANUEL VIDAL Belgien nach EM-Ausscheiden enttäuscht