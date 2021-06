Bis zu 1,7 Mio. Zuseher verfolgten Sieg der Österreicher

Bis zu 1,7 Mio. Zuseher haben am Sonntag den ersten österreichischen Sieg bei einer Fußball-EM der Männer in ORF 1 verfolgt. Im Schnitt waren in der zweiten Hälfte zwischen Österreich und Nordmazedonien 1,5 Mio. Zuschauer bei einem Marktanteil von 52 Prozent dabei. Die 1. Hälfte verfolgten durchschnittlich 1,25 Mio. Menschen. Die Begegnung war die meistgesehene Fußballübertragung seit dem WM-Finale 2018, stellte der ORF in einer Aussendung erfreut fest.

Bei den 12- bis 49-Jährigen (64 Prozent) und den 12- bis 29-Jährigen (71 Prozent) lagen die Marktanteile für ORF 1 noch höher als in der Gesamtzielgruppe (52 Prozent). Die Reichweite des gestrigen Spiels liegt jedoch knapp unter jenen der Österreich-Partien im Zuge der Europameisterschaft 2016. Portugal gegen Österreich sorgte damals mit bis zu 1,84 Mio. Zuseher bei 62 Prozent Marktanteil für die besten Quoten. Auch das anschließende Spiel der Österreich-Gruppe Niederlande gegen Ukraine stieß auf hohes Interesse. Bis zu 944.000 Zuseher warfen einen Blick auf die baldigen Gegner des österreichischen Nationalteams. Das gesamte erste EM-Wochenende (11. bis 13. Juni) verfolgten 3,88 Mio. Zuschauer (weitester Seherkreis) und somit 51 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.