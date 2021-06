Causa Arnautovic/Alioski: Dreck auf dem Hochglanz

Rassistische, nationalistische oder anderweitig diskriminierende Beschimpfungen haben selbstverständlich in keiner Situation irgendeine Berechtigung. Aber in der überdrehten und emotionsgeladenen Atmosphäre eines Spiels bei einer großen Endrunde müssen sie anders bewertet werden, als wenn sie auf einem Büroflur oder am Fließband fallen. Zumal, wenn sich die Beteiligten danach die Hände reichen und die Causa abhaken wie Marko Arnautovic und Ezgjan Alioski.

In anderen Mannschaftssportarten läuft die Konversation Platz übrigens auch nicht nur mit sorgsam gewählten höflichen Worten. Doch der ...