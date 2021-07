Ceferin gegen Wiederholung eines paneuropäischen Turniers

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist gegen eine weitere Europameisterschaft in mehreren Städten verteilt über den Kontinent. "Ich glaube nicht, dass wir das noch einmal machen", sagte der 53-Jährige der BBC. "Ich denke, es ist zu herausfordernd und nicht korrekt, dass zum Beispiel manche Teams mehr als 10.000 Kilometer reisen müssen und andere nur 1.000." Das sei auch nicht fair für die Fans, einige "mussten in Rom sein und ein paar Tage später in Baku".

SN/APA/POOL/CATHERINE IVILL UEFA-Chef Ceferin möchte keine weitere paneuropäische Fußball-EM