Corona-Alarm bei Russland: Jewgenjew ersetzt Mostowoi

Die russische Fußball-Nationalmannschaft hat offenbar ihren ersten Corona-Fall bei der Europameisterschaft registriert. Der Test von Flügelstürmer Andrej Mostowoi von Zenit St. Petersburg habe "unerwünschte Resultate" gebracht, hieß es am Freitag von der Delegation. Am Tag vor dem ersten Gruppe-B-Spiel der Russen in St. Petersburg gegen Belgien wurde der Spieler durch Innenverteidiger Roman Jewgenjew von Dinamo Moskau ersetzt.