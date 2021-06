Dänemark-Coach stellt Spielern Einsatz gegen Belgien frei

Dänemarks Fußball-Teamchef Kasper Hjulmand stellt es seinen Spielern frei, ob sie nach dem Zusammenbruch ihres Topstars Christian Eriksen beim nächsten EM-Spiel gegen Belgien dabei sein wollen oder nicht. "Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob jeder Spieler mental bereit sein wird, das Match am Donnerstag zu spielen. Und es ist in Ordnung, wenn es einige Spieler gibt, die emotional nicht bereit sind", sagte Hjulmand am Dienstag bei einer Pressekonferenz.

SN/APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND Hjulmand ist mit seinem Team zurück auf dem Trainingsplatz