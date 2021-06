Dänemark von Tschechiens Aufstieg nicht überrascht

Dänemarks Spieler und Trainer sind nach eigenen Aussagen nicht überrascht darüber, dass ihr Viertelfinal-Gegner bei der Fußball-Europameisterschaft Tschechien und nicht Niederlande heißt. "Ehrlich gesagt war ich gestern nicht überrascht. Ich habe einen großen Respekt vor dem tschechischen Team", sagte Trainer Kasper Hjulmand am Montag. "Ich habe die tschechische Mannschaft schon im März gegen Belgien (1:1) gesehen. Schon das war sehr beeindruckend."

"Sie spielen mit großer Intensität, sind sehr gut strukturiert und physisch sehr stark", ergänzte Hjulmand. "Die Basis sind die vielen Spieler von Slavia Prag. Aber dazu ist Patrik Schick im Moment einer der besten Stürmer in Europa."

Tschechien besiegte am Sonntag im EM-Achtelfinale unerwartet die Niederlande mit 2:0 und trifft nun am Samstag in Baku auf die Dänen. Auch deren Verteidiger Nicolai Boilesen sagte am Montag über die Tschechen: "Sie sind ein bisschen wie wir. Sie spielen vielleicht eine etwas andere Taktik. Aber wie sie die Spiele angehen, wie sie als Team zusammenstehen und wie strukturiert sie dabei sind - das ähnelt uns sehr. Fußball ist nun einmal zuerst ein Teamsport."