Dänen glauben noch ans Weiterkommen

Dänemarks Fußballer glauben auch nach ihrer zweiten Niederlage bei der Europameisterschaft noch fest an ihr Weiterkommen bei diesem Turnier. "Ich freue mich auf Montag. Dann werden wir das zu Ende bringen und die Gruppenphase überstehen. Denn dieses Team kennt keine Limits", sagte der Barcelona-Stürmer Martin Braithwaite am Donnerstagabend nach dem unglücklichen 1:2 gegen Belgien.

Mit null Punkten sind die Dänen aktuell nur Letzter der Gruppe B, können sich aber sogar noch auf den zweiten Platz verbessern. Voraussetzung dafür ist, dass sie selbst ihr letztes Gruppenspiel gegen Russland (Montag, 21.00 Uhr/ORF 1) mit zwei Toren Abstand gewinnen und Finnland zeitgleich gegen die bereits für das Achtelfinale qualifizierten Belgier verliert.

Hoffnung macht den Dänen, dass sie erneut vor 25.000 Fans in der eigenen Hauptstadt Kopenhagen spielen werden. Und dass die dramatischen Ereignisse nach dem Herzstillstand ihres besten Spielers Christian Eriksen für einen großen Zusammenhalt innerhalb des Teams aber auch zwischen Mannschaft und Zuschauern gesorgt haben.

"Ich habe in meinem Leben an vielen Orten gespielt, aber keine Atmosphäre war besser als diese", sagte Tormann Kasper Schmeichel nach dem Belgien-Spiel. "Sie sagten, es seien 25.000 Zuschauer gewesen. Aber sie hörten sich wie 75.000 an."