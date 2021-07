Dänen-Stürmer Poulsen vor EM-Viertelfinale wieder fit

Stürmer Yussuf Poulsen vom deutschen Bundesligisten RB Leipzig steht der dänischen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag beim EM-Viertelfinale gegen Tschechien wohl wieder zur Verfügung. Der 27-Jährige hatte zuletzt beim 4:0-Sieg gegen Wales wegen einer Muskelverletzung gefehlt. Vor dem Abflug der Dänen nach Baku sagte Poulsen am Donnerstag: "Mir geht es gut. Der Plan ist, dass ich heute einen Teil des Trainings mitmache, morgen voll trainiere und dann am Samstag spiele."

SN/APA/AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN Yussuf Poulsen (Mitte) will am Freitag wieder voll trainieren