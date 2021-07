Dänischer Fußball-Verband trifft Amnesty vor Reise nach Baku

Die Führung des dänischen Fußball-Verbands DBU hat sich vor dem EM-Viertelfinale gegen Tschechien in Baku mit Vertretern der Menschenrechtsorganisation Amnesty International getroffen, um sich im Detail über die Verhältnisse in Aserbaidschan zu informieren. Amnesty wirft dem Regime des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew die "Schikanierung und Einsperrung von Kritikern" sowie Folterungen und Misshandlungen vor.

"Die Regierung von Aserbaidschan nutzt die Ausrichtung großer Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen schon seit mehreren Jahren, um grobe Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen. Die Fußball-Europameisterschaft ist keine Ausnahme", wird Amnesty International Dänemark in einer Mittelung der DBU zitiert. Neben der Verfolgung von politischen Gegnern Alijews würden Demonstrationen verboten und Nicht-Regierungsorganisationen ausgewiesen. Auch von Kriegsverbrechen während der militärischen Auseinandersetzung mit dem Nachbarstaat Armenien um die Region Bergkarabach spricht Amnesty.

"Wir werden dieses Wissen an unseren Kader, unsere Mitarbeiter und an die dänischen Fans weitergeben, die nach Baku reisen, um das Spiel zu sehen", sagte der DBU-Direktor Jakob Jensen am Donnerstag. Die Dänen spielen am Samstag (18.00 Uhr) in der Hauptstadt Aserbaidschans um den Einzug in das EM-Halbfinale.