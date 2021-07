Das war die EURO von A bis Z

Helden, Hoffnungsträger und Hoppalas: Die Europameisterschaft schrieb viele besondere Geschichten. Ein Blick zurück auf vier denkwürdige Wochen.

Der letzte Vorhang ist gefallen. Die alphabetische Bilanz der EURO 2020:



Awie Adieu: Sagte nach diesem Turnier Deutschlands Teamchef Jogi Löw. Zu spät, fanden seine Kritiker.

Bwie Bunt: Regenbogenfaben waren angesagtes Sujet auf Kapitänsschleifen und Werbebanden, nicht aber auf Stadionfassaden. Die erregteste Debatte abseits des Fußballs.

Cwie Ceferin, Aleksander: Omnipräsenter, aber zurückhaltender UEFA-Präsident. Zeigte als Turnierboss klare Kante, gab aber auch Fehler zu. Zumindest die seines Vorgängers.



Dwie Daheim: My Wembley is my Castle ...