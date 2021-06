Deja-vu mit Ansage: Polen-Star Lewandowski floppt erneut

Robert Lewandowski versuchte es nach dem 1:2-Auftaktflop seiner Polen gegen Außenseiter Slowakei mit nüchterner Analyse, die heimischen Medien hingegen rechneten direkt mit dem abgetauchten Weltfußballer ab. "Mit dem Ball am Fuß gelang ihm nichts" und "er gehörte zu den Schwächsten auf dem Spielfeld", prangerte die "Gazeta Wyborca" den 32-jährigen Superstar des FC Bayern an. Kapitän Lewandowski und Co. droht wieder einmal ein früher K.o. in der Gruppenphase.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Polen-Star Lewandowski (l.) war ein Schatten seiner selbst