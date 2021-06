Deutscher Experte Lauterbach kritisiert die UEFA scharf

Der deutsche Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die UEFA in der Diskussion um die Zuschauerzulassung bei der Fußball-EM heftig kritisiert. "Das Spiel hat gestern nochmal gezeigt wie eng die Fans stehen, wie oft sie sich umarmen und anschreien", schrieb der SPD-Politiker am Mittwoch bei Twitter. "Die UEFA ist für den Tod von vielen Menschen verantwortlich", hieß es in dem Posting weiter.

SN/APA/dpa/Michael Kappeler Lauterbach machten die Massen im Wembley Sorgen