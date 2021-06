Deutsches Kicker-Trio rockt im EM-Teamquartier

Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Kevin Volland sorgen mit einem Gitarren-Auftritt im Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den sozialen Netzwerken für Furore. Die drei Kicker schmetterten in einem von Kollege Robin Koch am Montagabend bei Instagram veröffentlichten Video das Lied "What's up" der Band 4 Non Blondes. Im Hintergrund sitzt dabei Mats Hummels in einer Hängematte und genießt offenbar die für Laien durchaus beachtliche musikalische Darbietung.

Als die Band mit dem Song 1992 die Charts erklomm, waren zumindest Kimmich (25) und Gnabry (26) noch nicht geboren. Möglicherweise ließen sich die Bayern-Profis mit ihrem Monaco-Kollegen Volland (28) in ihrem derzeitigem Streben nach einem EM-Triumph von der ersten Strophe inspirieren, in der es übersetzt heißt: "25 Jahre meines Lebens und immer noch versuche ich, diesen großen, großen Hügel der Hoffnung zu erklimmen. Für ein Ziel...". Die Deutschen kämpfen am Mittwoch im Duell mit Ungarn um den Achtelfinal-Aufstieg.