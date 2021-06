DFB intensiviert Bemühungen um Maskenpflicht in München

Die EM-Organisatoren in München intensivieren ihre Bemühungen, die Zuschauer auf den Rängen zum Tragen von Masken zu bewegen. Vor dem zweiten Spiel der Fußball-Europameisterschaft in München am Samstag (18.00 Uhr) zwischen Deutschland und Portugal sind deshalb noch mehr Maßnahmen geplant als beim Auftaktspiel gegen Frankreich - genaue Details wurden am Freitag zunächst noch nicht kommuniziert.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Nur wenige Fans trugen im ersten Spiel in München MNS