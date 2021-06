Die ÖFB-Teamkicker beginnen noch nicht zu rechnen

Reicht das 3:1 gegen Nordmazedonien schon zum Aufstieg? Ein Sieg gegen die Niederlande erscheint fast aussichtslos.

Abgelenkt durch die verzichtbare Arnautovic-Causa bereitet sich Österreichs Nationalteam im EURO-Trainingscamp in Seefeld auf das zweite Gruppenspiel am Donnerstag in Amsterdam gegen die Niederlande vor. Eine Partie, in der die ÖFB-Auswahl bereits das Ticket für das Achtelfinale lösen könnte. Oder sind die Österreicher nach dem 3:1-Auftaktsieg am Sonntag gegen Nordmazedonien ohnehin schon aufgestiegen? "Mit so einem Ergebnis im ersten Spiel ist man eigentlich schon weiter. Man hat jetzt die nächsten zwei Gruppenspiele quasi als Aufwärmspiele für das Achtelfinale", sagte Marc ...