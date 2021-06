Drohungen und Beleidigungen gegen Spanien-Stürmer Morata

Spaniens Mittelstürmer Alvaro Morata setzen die Kritik an ihm und Pfiffe zu EM-Beginn der eigenen Fans ordentlich zu. In einem Interview des Senders "Cope" erzählte der Angreifer des Achtelfinalisten auch über die Belastung für seine Familie. "Ich habe Drohungen bekommen, meine Familie wurde beleidigt", sagte der 28-jährige Vater von drei Söhnen. Nach dem Spiel gegen Polen habe er neun Stunden lang nicht in den Schlaf gefunden.

SN/APA/POOL Morata wurde nach vergebenem Elfmeter heftig kritisiert