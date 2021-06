Duell mit Favorit Italien laut Schöttel kein "Theaterstück"

Italien geht als haushoher Favorit ins EM-Achtelfinale gegen Österreich. Für einen Aufstieg der Österreicher am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London zahlen die meisten Wettbüros mehr als das Vierfache des Einsatzes. Für Peter Schöttel macht die Unvorhersehbarkeit des Sports, des Fußballs im Speziellen, aber auch dessen Reiz aus. "Das ist anders als bei einem Theaterstück, wo du weißt, was passiert", erklärte der ÖFB-Sportdirektor am Donnerstag vor dem Training in Seefeld.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Schöttel diskutiert mit Co-Trainer Kristl und Teamchef Foda