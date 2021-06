EM-Aus für Tschechien-Torhüter Pavlenka

Für den tschechischen Torhüter Jiri Pavlenka ist die Fußball-Europameisterschaft schon vor dem ersten Spiel beendet. Der 29-Jährige von Werder Bremen hat das EM-Camp in Prag aufgrund von anhaltenden Rückenproblemen am Samstag verlassen, wie der tschechische Verband mitteilte. Kurz darauf machte sich die Mannschaft ohne Pavlenka auf den Weg nach Glasgow, wo Tschechien am Montag (15.00 Uhr) gegen Schottland ins Turnier startet.

SN/APA/POOL/Archivbild/CATHRIN MUEL Torhüter Pavlenka musste für die EM absagen