EM-Spiel nach langer Unterbrechung fortgesetzt: Finnen führen gegen Dänen - Eriksen nach Kollaps reanimiert und "wach"

Das Vorrundenspiel der Fußball-EM zwischen Dänemark und Finnland war nach einem Zusammenbruch des dänischen Mittelfeldspielers Christian Eriksen (29) fast zwei Stunden unterbrochen. Sofort herbeigerufene Helfer hatten lebensrettende Maßnahmen durchgeführt. Laut der UEFA sei Eriksens Zustand "stabil". Das Match wurde um 20.30 Uhr fortgesetzt. Der finnische Außenseiter ging nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung, die Dänen vergaben danach einen Elfmeter. Auch das Duell Belgien gegen Russland wurde um 21.00 Uhr planmäßig gestartet - die favorisierten Belgier liegen mit 1:0 voran.

Beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Finnland ist es zu einem tragischen Vorfall um den dänischen Fußball-Star Christian Eriksen gekommen. Der Spieler von Inter Mailand kollabierte am Samstag während der Partie und blieb regungslos liegen. Sofort herbeigerufene Helfer leiteten lebensrettende Maßnahmen ein - die dänischen Spieler versammelten sich teils den Tränen nahe um ihren Mitspieler, auch Eriksens Freundin eilte auf den Rasen. Das Spiel wurde wegen des "medizinischen Notfalls" zunächst unterbrochen, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte. Um 20.30 Uhr - also mehr als 90 Minuten nach Eriksens Zusammenbruch - wurde das Spiel fortgesetzt - auf Wunsch beider Mannschaften, wie betont wird. Laut ZDF soll Eriksen selbst mit seinen Teamkollegen telefoniert haben.

Sanitäter führten lebensrettende Maßnahmen durch - Eriksens Zustand laut UEFA "stabil"

Es war zu sehen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage durchführten. Über den genauen Zustand des 29-Jährigen war lange nichts bekannt. Das Spiel wurde unterbrochen, Eriksen wurde auf einer Rettungstrage, unter Sichtschutz und begleitet von seinen Mitspielern aus dem Innenraum des Parken Stadions gefahren. Um 19.30 Uhr informierte die UEFA, dass Eriksen ins Krankenhaus gebracht wurde und sein Zustand "stabilisiert" werden konnte. Der dänische Fußballverband bestätigte, dass Eriksen "wach und zu weiteren Untersuchungen im Krankenhaus" sei. In sozialen Medien wie Twitter teilten viele Nutzer Fotos, die Eriksen bei Bewusstsein zeigten, als er vom Spielfeld abtransportiert wurde.

Eriksen brach ohne Fremdeinwirkung zusammen

Die Aktion passierte in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung. Nach gut zehn Minuten verließen die finnischen Spieler den Rasen. "Das ist eine Situation, die ist Wahnsinn ohne Worte. Wir hoffen einfach nur das Beste", sagte der deutsche Ex-Nationalspieler Christoph Kramer im ZFD. "Ich bin wie in Schockstarre, mir fehlen die Worte und mir fehlen die Worte eigentlich nie. Das sind Szenen, die habe ich noch nie erlebt."

Finnische und dänische Fans skandierten gemeinsam

Im Parken Stadion in Kopenhagen brandete Applaus auf, als die Nachricht bekannt wurde, dass Eriksen bei Bewusstsein sei. Die Zuschauer riefen immer wieder laut den Namen des Dänen-Stars. Die Fußballwelt nahm regen Anteil. Das russische Fußball-Nationalteam hat etwa gute Wünsche an Eriksen, seinen Verein und die Nationalmannschaft geschickt. "Wir denken an Christian Eriksen, Dänemark und Inter. Wir hoffen, dass alles in Ordnung sein wird", schrieb der Verband am Samstagabend bei Twitter. Das Spiel der Russen gegen Belgien hat um 21.00 Uhr planmäßig begonnen. Auch Gegner Belgien zeigte sich zuvor betroffen. "Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen", schrieben die Red Devils bei Twitter.

Fußballwelt tief betroffen

Auch Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Nachricht vom Kollaps des dänischen Teamspielers Christian Eriksen während der EM-Partie gegen Finnland in Kopenhagen nach dem Abschlusstraining in Bukarest mitbekommen. "Auf so etwas ist man nicht vorbereitet, unsere Spieler sind sehr betroffen, es ist schwierig", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel am Samstagabend im ORF-Interview. "Das Turnier ist da einmal in zweiter Linie wichtig. Wichtig ist, dass es ihm bald wieder besser geht", sagte Schöttel.

Das hoffte auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. "Momente wie diese relativieren alles im Leben. Ich wünsche Christian eine vollständige und schnelle Genesung und bete, dass seine Familie Kraft und Glauben hat. In diesen Zeiten ist die Einheit der Fußballfamilie so stark und er und seine Familie tragen die guten Wünsche und Gebete aller mit sich. Ich habe von Fans beider Mannschaften gehört, die seinen Namen skandierten", verlautete der Slowene auf Twitter.

Auf Twitter reagierte auch der ÖFB wie zahlreiche Verbände und Spieler aus ganz Europa. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Christian", wurde in englischer Sprache mitgeteilt. Auf dem Twitter-Account von Österreichs Double-Champion Red Bull Salzburg hieß es: "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Christian Eriksen. Keep fighting!"