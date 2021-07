EM-Triumph: Italien feiert seine Auferstehung

Nur drei Jahre nach der verpassten Weltmeisterschaft lacht die "Squadra Azzurra" seit Sonntag wieder vom Fußball-Thron.

Am 13. November 2017 war Gewissheit, was sich bis dahin wohl kaum ein Fußballfan vorstellen konnte. Italien kam zu Hause im WM-Play-off gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste nach der 0:1-Pleite im Hinspiel sensationell die Endrunde in Russland. Diese Blamage ist seit Sonntag aber endgültig aus den Köpfen der heißblütigen Tifosi, wie die Anhänger der italienischen Nationalmannschaft genannt werden, gestrichen. Mit einem dramatischen Sieg im EM-Endspiel gegen England ist die "Squadra Azzurra", der Weltmeister von 2006, wieder ...