Emotionaler Daley Blind bei Niederlande-Sieg

Für Daley Blind war der Start in die Fußball-EM eine besondere mentale Herausforderung. Der niederländische Verteidiger ist ein ehemaliger Teamkollege des Dänen Christian Eriksen und hatte selbst mit Herzproblemen zu kämpfen. Blind dachte an eine Absage für die niederländische Eröffnungspartie am Sonntagabend gegen die Ukraine (3:2), lief schließlich ein und brach nach seiner Auswechslung in der 64. Minute in Tränen aus.

