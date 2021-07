England erlaubt 1.000 italienischen Fans Einreise

Italiens Fußball-Nationalmannschaft kann für das EM-Finale im Londoner Wembley-Stadion auf die Unterstützung von 1.000 Fans aus der Heimat zählen. Eine diesbezügliche Vereinbarung sei mit den britischen Behörden getroffen worden, teilte der italienische Verband am Mittwoch mit. Interessierte Fans sollen mit Charterflügen ab Rom oder Mailand in die englische Hauptstadt gebracht werden und dürfen unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen dort nur zwölf Stunden bleiben.

Reisewillige brauchen vor der Abreise einen negativen Coronatest und müssen bei der Rückkehr aus Großbritannien für fünf Tage in Quarantäne. Italien war am Dienstag durch ein 4:2 im Elfmeterschießen gegen Spanien erstmals seit 2012 wieder in ein EM-Endspiel eingezogen. Das Finale wird die dritte Partie der Azzurri bei dieser EM in London. Gegen Spanien und im Achtelfinale gegen Österreich konnten jeweils nur italienische Fans mit Wohnsitz in Großbritannien Tickets kaufen. Für diese Fans steht erneut ein Kontingent von 6.500 Karten bereit.