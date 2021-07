England-Italien: Das Finale verspricht ein Spektakel

England gegen Italien. Die beiden besten Teams des Turniers kämpfen am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion um den EM-Titel.

England sieht sich seit jeher als große Fußballnation. Während aber Frankreich, Deutschland, Brasilien oder Italien bei großen Turnieren immer wieder unter Beweis stellen, dass sie zu den Topnationen zählen, konnte das Mutterland des Fußballs erst einen Titel holen. Nur bei der Heim-WM 1966 stemmten die "Three Lions" bisher einen Pokal in die Höhe. Die seit 55 Jahren dauernde Durststrecke soll am Sonntag (21 Uhr) mit einem Sieg im EM-Finale gegen Italien endlich enden. Und die ganze Nation lechzt nach diesem ...