England mit neuer Defensivtaktik - Foden fehlt im Finale

Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate setzt im EM-Finale am (heutigen) Sonntagabend gegen England auf eine neue Defensivtaktik. Mit Kieran Trippier steht ein zusätzlicher Verteidiger in der Startformation. Die Engländer dürften damit wie im Achtelfinale gegen Deutschland (2:0) ganz hinten mit einer Dreierkette agieren - an den Flügeln unterstützt von Trippier und Luke Shaw.

SN/APA/POOL/JOHN SIBLEY Southgate vertraut mit Trippier auf einen zusätzlichen Defensivmann