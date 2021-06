England sagt Pressekonferenz wegen Eriksen-Notfall ab

Nach dem tragischen Vorfall um den dänischen Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen hat England kurzfristig seine Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt abgesagt. Der englische Verband (FA) habe darum gebeten, teilte die UEFA am Samstag mit. Ursprünglich hätten Teamchef Gareth Southgate und Kapitän Harry Kane über die Partie am Sonntag in London gegen Kroatien reden sollen. "Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen und seiner Familie", hieß es in einem FA-Statement.

Der Spieler von Inter Mailand war am Samstag während der EM-Partie gegen Finnland kollabiert und blieb anschließend regungslos liegen. Beim 29-Jährigen wurden anschließend lebensrettende Maßnahmen eingeleitet. Es war zu sehen, wie Sanitäter eine Herzmuskelmassage bei ihm durchführten. Der 29-Jährige war danach wieder bei Bewusstsein und wurde in ein Spital eingeliefert.