England-Spieler würden Preisgeld bei EM-Triumph spenden

Bei einem Gewinn der Fußball-Europameisterschaft würden Englands Fußballer ihr Preisgeld laut übereinstimmenden Medienberichten an die Gesundheitsbehörden NHS spenden. Demnach bekäme Englands Fußballverband FA bei einem Sieg im Finale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Italien insgesamt rund 24 Millionen Pfund (27,96 Millionen Euro) an Turnier-Preisgeld, etwa 40 Prozent davon würde die FA dann an die Mannschaft von Nationaltrainer Gareth Southgate ausschütten.

SN/APA/POOL/ALESSANDRO GAROFALO Kane und Co. würden EM-Preisgeld an den Gesundheitssektor spenden