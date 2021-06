England tauscht Tormänner: Ramsdale kommt für Henderson

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat wenige Tage vor dem zweiten Vorrundenspiel bei der Fußball-Europameisterschaft einen Tormanntausch vorgenommen. Für den verletzten Ersatzkeeper Dean Henderson (Manchester United) rückt Aaron Ramsdale (Sheffield United) in den englischen Kader, wie der Verband FA am Dienstag mitteilte. Der 24-jährige Henderson hatte schon seit einigen Tagen wegen einer Hüftverletzung nicht mit der Mannschaft trainieren können.

Nach ihrem 1:0-Auftaktsieg gegen Vize-Weltmeister Kroatien bestreiten die Three Lions ihr zweites EM-Spiel am Freitag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London gegen Schottland.